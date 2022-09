José Pereira e as habilitações de treinadores: «Não podemos alterar determinações da UEFA»

O presidente da Associação Nacional dos Treinadores de Futebol (ANTF), José Pereira, elogiou esta segunda-feira o papel que os treinadores têm desempenhado para que "os adeptos saiam mais satisfeitos" dos estádios do futebol.

"Estão a aparecer novos treinadores, com novas ideias também, e que ajudam a melhorar significativamente a prestação das equipas, com o objetivo de tornar o futebol mais atrativo, com mais tempo de jogo - também comungamos dessa opinião", comentou José Pereira, à margem do Football Talks, recordando que os técnicos de hoje se adaptaram aos novos contextos e circunstâncias que envolvem o futebol.

Atendendo aos dias de hoje, com atualizações como o VAR enquanto ferramenta de apoio à arbitragem para benefício da verdade desportiva no jogo, o papel agregador dos treinadores foi enaltecido pelo presidente da ANTF, para que "efetivamente os adeptos saiam mais satisfeitos dos seus estádios e os 'adeptos das televisões' tenham também melhores condições para poderem apreciar e assistir".

José Pereira procurou mostrar-se pragmático relativamente à temática da falta de habilitações de alguns dos técnicos principais nas Ligas profissionais portuguesas, defendendo que "quando o treinador não tem o nível adequado para o desempenho da sua função, não há qualquer discussão possível: não pode treinar e ponto final" declarou.

O presidente da ANTF isentou-se ainda de responsabilidades relativamente às queixas de vários dos treinadores que justificam o desempenho de funções sem as habilitações exigidas devido à escassez de cursos e de vagas para frequentar os mesmos, remetendo a situação para as normas impostas pela UEFA. "Os empregadores, os clubes, vão buscar aqueles que entenderem, mas é aquilo que está regulamentado e nós não podemos alterar absolutamente nada do que são determinações da própria UEFA," rematou.