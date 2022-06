José Pereira reeleito presidente da Associação Nacional dos Treinadores de Futebol

José Pereira foi na manhã deste domingo reeleito como presidente da Associação Nacional dos Treinadores de Futebol para o triénio 2022/25 com 97 por cento dos votos, que se traduziram em 83 a favor e apenas três em branco, de um total de 86.Recorde-se que Nuno Dias, do futsal do Sporting, Luís Castro, agora na equipa B de futebol do Benfica, Álvaro Pacheco, técnico do Vizela, Pedro Martins do Olympiakos e Carlos Carvalhal foram até ao momento, no 15.º Congresso da ANTF, alguns dos treinadores mais premiados