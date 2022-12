Jovem jogador da União Sampedrense morre após ter sido atingido por um pinheiro

Roberto Macedo, jogador de 19 anos da União Desportiva Sampedrense, morreu esta segunda--feira após ter sido atingido por um pinheiro, no decorrer de um trabalho de abate das árvores, disse à agência Lusa o adjunto do comando dos Bombeiros Sapadores de Viseu."O Roberto era um rapaz genuíno e lutador, pois nunca desistia dos seus sonhos e objetivos. Sempre preocupado com o bem-estar e com a felicidade dos outros. Deixou amigos por todo o lado onde passou, e ao longo destes 8 anos fez parte da nossa família de alma e coração. Generoso, bondoso, humilde, sorria quando via os outros sorrir. Infelizmente, a vida não lhe retribuiu da mesma maneira, pode ler-se na página de Facebook da União Desportiva Sampedrense.Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viseu, o alerta foi dado às 9h58, para Paraduça, na freguesia de Calde, concelho de Viseu, e no local estiveram nove operacionais, apoiados por cinco veículos.

"Fomos chamados para uma situação de uma pessoa estar debaixo de uma árvore, mas, à [nossa] chegada, ela não estava por baixo e tudo indica que o pinheiro terá atingido o rapaz provocando uma paragem cardiorrespiratória", esclareceu Rui Poceiro.

O adjunto do comando explicou à agência Lusa que "os bombeiros procederam às manobras de reanimação, mas o médico da viatura do INEM [Instituto Nacional de Emergência Médica] acabou por declarar o óbito" no local.

"A ocorrência deu-se numa altura em que uma empresa estava a efetuar o trabalho de cortes de pinheiro para alguém. Sabemos que na realização deste trabalho estava pai e filho, o rapaz de 19 anos", adiantou Rui Poceiro.