Júlio Mendes diz que publicidade em troca de apoio para a Liga é um "equívoco"

O ex-presidente do V. Guimarães Júlio Mendes disse esta terça-feira que a troca de publicidade por apoio na corrida à Liga de Clubes, atribuída ao ex-presidente do Turismo Porto e Norte de Portugal, é um "equívoco".Depois da acusação emitida pelo Ministério Público na sexta-feira, que elencou 21 pessoas singulares e oito coletivas no âmbito do processo Éter, entre as quais o ex-responsável pela entidade turística, Melchior Moreira, e o ex-presidente vitoriano, o diário Público noticiou que a publicidade do Turismo do Porto e Norte junto do Vitória e também do Sporting de Braga visou captar apoios para uma eventual corrida à Liga, tese que Júlio Mendes rejeita."Essa é uma tese completamente descabelada. O presidente da Liga era, na altura, eleito pelos presidentes dos 18 clubes da I Liga e pelos 20 da II Liga. Eram 38 presidentes. Isso não lembra ao diabo. Só quem não sabe do que está a falar faz uma acusação dessas. Isto não passa de um equívoco que vai ser esclarecido. Estou completamente à vontade, com a certeza de que servi o clube enquanto presidente", disse, contactado pela Lusa.O ex-dirigente desportivo alegou que a entidade manifestou então a vontade de patrocinar os clubes minhotos por estarem regularmente presentes nas competições europeias de futebol e "promoverem" a região.Os contratos firmados com o Turismo do Porto e Norte de Portugal para publicidade nas camisolas vitorianas, disse ainda Júlio Mendes, envolveram uma verba a rondar os 17.000 euros para promover o Geoparque de Arouca, num jogo com o Sporting (3-3, na edição 2016/17 da I Liga), e uma outra de 100.000 euros, relativa à final da Taça de Portugal de 2016/17, na qual o Benfica derrotou o Vitória (2-1).O presidente do Vitória entre 2012 e 2019 esclareceu ainda que o clube recebeu apenas metade da quantia prevista relativa a esse jogo com as 'águias' (50.000 euros), razão pela qual há um processo jurídico em curso contra a Turismo do Porto e Norte de Portugal.Já o envolvimento da entidade turística com o Sporting de Braga respeita a um contrato de patrocínio à equipa de futsal que disputou, em novembro de 2017, a Ronda de Elite da UEFA Futsal Cup. No contrato, ficou escrito que o Braga receberia 15 mil euros para aparecer com a marca do Turismo do Porto e Norte nas camisolas dos jogadores.Estão também em causa nesta investigação adjudicações diretas que cerca de 60 autarquias fizeram na instalação de lojas de turismo interativas, financiadas pelo Turismo do Porto e Norte de Portugal, e que foram atribuídas a empresas indicadas por Melchior Moreira.No âmbito da operação Éter foram ainda constituídos arguidos Isabel Castro, ex-diretora operacional da TPNP, Gabriela Escobar, ex-jurista daquela entidade turística, Manuela Couto, administradora da agência de comunicação W Global Communication (antiga Mediana), e José Agostinho, da firma de Viseu Tomi World.Melchior Moreira tinha sido reeleito a 04 de junho de 2018 para o seu quinto e último mandato na TPNP com 98,36% dos votos para o cargo que exercia desde 2008.