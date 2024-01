Koby emprestado pela U. Leiria ao Ol. Hospital

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A U. Leiria vai ceder o médio Koby ao Ol. Hospital. O empréstimo do ucraniano, de 22 anos, é válido até ao fim da temporada.Esta época, Vladyslav Kobylianskyi tinha apenas somado uma presença num encontro da Taça de Portugal, encontrando no emblema da Liga 3 o espaço para poder jogar com mais regularidade.