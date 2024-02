Leça apresenta avançado colombiano com mensagem de Luis Díaz

é a nova contratação do ¸ ??



Nenhum nome escapa ao do nosso departamento de pic.twitter.com/np7GwkuypQ — Leça Futebol Clube (@lecafcoficial) February 1, 2024

O Leça contratou mais um jogador colombiano, Garro López, aumentando para três o número de 'cafeteros' no plantel, e anunciou o reforço com um vídeo surpreendente. No início surge Luis Díaz, esse mesmo, o craque do Liverpool, a enviar um incentivo ao avançado de 20 anos.Na mensagem, a estrela do futebol colombiano aparece a cumprimentar os 3 compatriotas que alinham no emblema de Matosinhos - Juan Murial, Santi Hernández e Garro López- , seguindo-se as imagens do departamento de scout em trabalho e do reforço já no relvado.O Leça, clube com 4 presenças na 1ª Liga portuguesa, é o atual 1.º classificado na AF Porto - Divisão de Elite - Pro-nacional Série 1, posição que dá acesso à luta pela subida ao Campeonato de Portugal.