Leilão solidário de camisolas de jogadores de futebol segue a todo gás

O leilão das camisolas de jogadores de futebol recolhidas pela associação aPalavra segue a todo o gás! Esta iniciativa, que junta esta instituição e a Helping Ucrânia e que começou com o impulso de Vítor Severino, treinador-adjunto do Botafogo, tem como objetivo ajudar refugiados ucranianos, sendo que toda a receita vai reverter para famílias que estejam a chegar a Portugal e também para enviar material de apoio para a fronteira da Ucrânia.Poderá licitar a sua camisola favorita no site do Leilão Justo e só tem mais seis dias para ajudar.Esta iniciativa recebeu um reforço de peso, com Fernando Meira, que também doou uma camisola sua da Seleção Nacional, a ser o padrinho do leilão.