Lendas do Real Madrid vai estar no Restelo

Já são conhecidos alguns dos antigos jogadores que vão participar no duelo entre as lendas de Belenenses e Real Madrid, que assinala o centenário dos azuis. O Restelo vai receber o encontro no sábado, às 19 horas, e o Belenenses vai ter Figueiredo, Sobrinho, Filgueira, Cândido Costa, Marco Paulo, Nogueira, Tuck, Taira, Gonçalves e João Paulo Brito do seu lado. Já o Real irá contar com Karembeu, Roberto Carlos, Arbeloa, Amavisca, Fernando Sanz, Iván Campo, Munitis, Butragueño, Julio Llorente e Alfonso Pérez, entre outros, como anunciou o clube do Restelo.