Leonardo Jardim recebe troféu Quinas de Ouro 2022

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Leonardo Jardim recebeu esta sexta-feira o troféu Quinas de Ouro 2022, na Cidade do Futebol, pelas mãos do presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) Fernando Gomes, distinção que premeia os treinadores portugueses em destaque no estrangeiro.

"Este prémio representa o nosso trabalho e o nosso sucesso além-fronteiras. É importante a FPF reconhecer quando os profissionais portugueses tentam elevar bem alto o nome de Portugal por todo o Mundo. Dentro ou fora do país, o importante é representar bem a nossa profissão. Portugal é uma escola de futebol, a nível de jogadores, treinadores e em outras áreas", disse o treinador de 48 anos, em declarações ao site oficial da FPF.

Já Fernando Gomes salientou a conquista da Liga dos Campeões da Ásia no último ano. "Nesta atribuição das Quinas de Ouro quisemos reconhecer os feitos dos treinadores portugueses no estrangeiro de provas internacionais. Neste caso, a conquista da Liga dos Campeões da Ásia. Acima de tudo, é nossa intenção valorizar o excelente trabalho dos treinadores portugueses além-fronteiras. Tem sido um crescimento sustentado a nossa presença em campeonatos nos diversos campeonatos. É reconhecimento da enorme competência dos nossos técnicos. É com muito gosto que entregamos este troféu. É por mérito próprio que o Leonardo Jardim recebe estas Quinas de Ouro", disse.

Recorde-se que também José Mourinho (conquista da Conference League) e Abel Ferreira (Libertadores) também foram distinguidos este ano pela FPF, na última Gala Quinas de Ouro, realizada em setembro.