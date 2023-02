Líder da comissão executiva da Bundesliga visita Cidade do Futebol

Hans-Joachim Watzke, líder da comissão executiva da Bundesliga bem como vice-presidente da federação alemã e CEO do Borussia Dortmund, visitou esta sexta-feira a Cidade do Futebol.Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, recebeu Watzke que, após uma reunião de trabalho com o dirigente português, foi conhecer as instalações e ficou também a par dos projetos da federação.O líder da comissão executiva da Bundesliga partilhou também as suas ideias relativamente ao futebol europeu, no âmbito da sua candidatura a um dos lugares do Comité Executivo da UEFA, informou ainda a FPF.