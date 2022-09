Líder da tecnologia da FIFA presente no Football Talks

A tecnologia vai ser um dos temas dominantes do Football Talks ou não fosse o futebol do futuro o mote do fórum de reflexão que a FPF promove nos dias 5 e 6 de setembro.O diretor de investigação e tecnologia da FIFA, Nicolas Evans, vai marcar presença no congresso da Cidade do Futebol num painel que lança a questão "Como a tecnologia vai melhorar o jogo" e que será moderado pelo diretor-adjunto do, Sérgio Krithinas.Evans lidera a equipa da FIFA dedicada à inovação, implementação e certificação das novas tecnologias, tais como o VAR, a GLT (goal-line tecnology), as linhas de fora de jogo - incluindo as linhas semiautomatizadas que vão ser testadas no Mundial do Catar – e as EPTS (Electronic Performance Tracking Systems, como são as cintas que os jogadores utilizam).O coordenador da FPF e diretor da área de tecnologia, Hugo Freitas, e Sam Lloyd da Hudle (análise e vídeo) e Sean O’Connor da StatSports (GPS Tracker) estarão à conversa no mesmo painel.Como a tecnologia vai mudar a experiência de ver futebol é outro dos debates a merecer destaque no programa do Football Talks que, no seu arranque, contará com as participações de Aleksander Ceferin, presidente da UEFA, e de Nasser Al-Khelaifi, proprietário do Paris SG.