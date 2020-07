Liga abre concurso de delegados para a próxima época

Abriu esta sexta-feira o concurso de delegados da Liga para a próxima temporada, integrado no Plano de Recrutamento e Formação da Liga Portugal.





Através do seu site oficial, o organismo que gere as duas ligas profissionais em Portugal esclarece que "as candidaturas estão abertas a todas as pessoas com formação equivalente ao 12.º ano de escolaridade, desde que que não integrem órgãos sociais e/ou cargos executivos dos associados da Liga Portugal, que não sejam agentes desportivos ligados ao futebol profissional, que não tenham sido objeto de ação disciplinar pela Liga Portugal e que não tenham pertencido ao Quadro de Delegados nas últimas duas épocas".