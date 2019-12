Liga abriu as portas à Associação Portuguesa de Defesa ao Adepto

A Liga Portugal teve, este sábado, uma agenda diferente do habitual. O organismo que tutela o futebol profissional abriu as portas à APDA, Associação Portuguesa de Defesa ao Adepto, com quem esteve reunido desde a parte da manhã, de forma a ouvir e debater algumas situações que podem ser melhoradas.Presentes na reunião estiveram Paulo Roseira, Helena Pires e Tiago Madureira, da parte da Liga, assim como Martha Gens, presidente da APDA, e representantes de um total de 11 clubes, divididos entre 1.ª e 2.ª Liga.Ainda da parte da manhã, em declarações aos jornalistas, Helena Pires, diretora executiva da Liga, destacou esta iniciativa como um primeiro passo para um estreitar de relações."A Liga está cada vez mais próxima das organizações e entidades que colaboram connosco. Faltava a parte dos adeptos e hoje é com alegria e satisfação que temos os adeptos na nossa casa que é, também, a casa deles. É um pontapé de partida para mais umas jornadas de trabalho, esperemos que profícuas. Queremos trazer mais adeptos ao estádio e criar agregação, assim como atingir um equilíbrio entre a organização da Liga e os adeptos", referiu.No mesmo sentido, também Paulo Roseira salientou o espírito da reunião, lembrando que "faltava um fórum para ouvir os adeptos de forma formal e tirar conclusões que resultem em medidas práticas".Já Martha Gens, presidente da APDA, sublinhou o espírito cooperante existente de ambos os lados. "Esta é a primeira janela de ooportunidade, a primeira de muitas reuniões, o primeiro de muitos projetos que queremos ter. A Liga quer trabalhar em prol dos adeptos os adeptos querem trabalham com a Liga. É uma janela de oportunidade que ficamos contentes por abrir", apontou.