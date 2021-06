Liga adia jogo solidário a favor da UNICEF devido à situação pandémica na região de Lisboa

O jogo solidário a favor da UNICEF, previsto para 18 de julho, foi adiado para 5 de setembro, devido ao aumento de casos de covid-19 na Área Metropolitana de Lisboa (AML), anunciou esta sexta-feira a Liga Portuguesa de Futebol Profissional.

"Com o crescimento de casos de covid-19 na região metropolitana de Lisboa, temos como dever e obrigação zelar pela saúde de todos. Por sugestão da UNICEF, e porque queremos proporcionar momentos únicos e com um evento presencial, como todos estamos a precisar, mudámos a data do 'Joga pelas Crianças' para 5 de setembro de 2021", refere a LPFP, em comunicado.

O jogo, previsto para o estádio do Restelo, em Lisboa, colocará frente a frente uma equipa de embaixadores da LPFP e uma equipa composta por figuras públicas em representação da UNICEF.

A AML, que continua isolada ao fim de semana devido à incidência da covid-19, tem todos os seus 18 municípios sujeitos a medidas mais restritivas de desconfinamento.