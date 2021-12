Liga alerta para necessidade de reforço de vacinação à covid-19 de jogadores e staff elegíveis

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) alertou esta sexta-feira os médicos das equipas das competições profissionais para a necessidade de reforço da vacinação, após uma reunião com os departamentos clínicos dos clubes.

"Depois de na sexta-feira ter sido aberta a vacinação para a faixa etária dos 30 anos, para quem tomou a anterior dose única da vacina Janssen, a Liga Portugal alertou os departamentos médicos para a necessidade de avançar com o reforço da inoculação dos jogadores e staff que estão elegíveis", lê-se num comunicado.

Durante a reunião, a Liga e os médicos definiram a necessidade de "reforçar a bolha no interior dos clubes", levantando ainda questões sobre a diminuição para sete dias do período de isolamento profilático de quem está positivo ou contactos de alto risco, desde que assintomáticos.

"Esta é uma norma que ainda não foi publicada pela Direção-Geral da Saúde, o que levantou algumas questões juntos dos responsáveis clínicos das Sociedades Desportivas", refere a nota da LFPF.

De acordo com o organismo, a Liga e médicos voltam a fazer novo ponto da situação na próxima semana.

