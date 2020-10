Liga analisa impacto da covid-19: mais de 28 mil testes, 19 jogadores positivos e 57 em isolamento

Sónia Carneiro, diretora executiva da Liga, considerou esta quinta-feira, numa conferência de imprensa de análise do impacto da covid-19 nas competições profissionais de futebol em Portugal, que o organismo tudo está a fazer no sentido de evitar adiamentos que possam colocar em causa as competições. Foi também explicado que já foram feitos mais de 28 mil testes, que 19 jogadores testaram positivo e que 57 estiveram em isolamento profilático.





"Adotámos um processo de testagem diferente de todas as outras modalidades e competições que nos pareceu que serviria os interesses do futebol, de modo a não corrermos o risco de contágio nas equipas de forma a termos de cancelar as competições. Porque isso implica no mínimo um impacto de 350 milhões de euros", analisou a diretora executiva da Liga."Todas as equipas da Liga NOS e da Liga Pro testaram os planteis antes das competições e o que está estipulado é que na Liga NOS todos os que estiveram na ronda anterior sejam testados 48 antes da jornada e na liga Pro a cada duas jornadas. Cada equipa em que apareça um positivo testará todo o plantel. Este plano determinou que até este momento, à segunda jornada na Liga NOS e à 4ª na Liga Pro, que tenhamos 10.035 testes efetuados. Nas últimas 10 jornadas da Liga NOS da época passada fizemos mais de 18 mil testes", explicou."Uma das questões que temos levantado, mas temos de respeitar as instruções da DGS, é dos jogadores que ficam em isolamento profilatico. Já tivemos 19 jogadores positivos e 57 em isolamento profilático. Mas quem manda na saúde pública é a DGS e todos os contactos próximos têm de ficar em isolamento", prosseguiu Sónia Carneiro.Depois, deixou um alerta: "É fundamental que haja da parte dos jogadores e das equipas o cumprimento do código de conduta e que um caso positivo não determine o isolamento coletivo das equipas. Que não seja considerado não haver condições para que uma equipa vá a jogo."