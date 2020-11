Liga anuncia nova data do Moreirense-Paços de Ferreira

A Liga anunciou as novas datas de três jogos que acabaram adiados devido a surtos de covid-19. Destaque para a receção do Moreirense ao Paços de Ferreira, que irá realizar-se no dia 1 de dezembro, pelas 21h45. Na Segunda Liga, o Estoril-Cova da Piedade está agendado para o próximo dia 14, pelas 11h00, enquanto a receção do Cova da Piedade ao Benfica B realizar-se-á no dia 25 deste mês (18h00).





O encontro entre Moreirense e Paços de Ferreira estava marcado para este sábado (15h30), mas a equipa de Moreira de Cónegos foi afetada por um foco de covid-19 e pediu o adiamento do encontro. Após algumas reuniões, a Liga decidiu então remarcar o jogo relativo à 7.ª jornada do campeonato. Recorde-se que o Moreirense tem cerca de 25 pessoas, entre jogadores, membros do staff técnico e da direção, infetadas com o vírus. Em comunicado, os pacenses garantem ter demonstrado disponibilidade para adiar o encontro, mas sublinhou que não queria "transformar o infortúnio de terceiros num problema seu".