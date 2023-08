Liga aponta "estrondoso sucesso" no regresso dos adeptos aos estádios na 1.ª jornada

A campanha 'O Futebol és Tu' foi lançada pela Liga Portugal para aproximar ainda mais os adeptos e estimular o seu regresso aos estádios em 2023/24. E a 1.ª jornada da Liga Betclic foi, para o organismo presidido por Pedro Proença, um "estrondoso sucesso", com os estádios a apresentarem uma taxa média de ocupação de quase 60 por cento, a mais elevada das últimas 5 épocas na ronda inaugural do 1.º escalão.



"Os dados acumulados após a realização dos nove jogos da 1.ª jornada da principal competição de Futebol Profissional deixam-nos orgulhosos com a reação daqueles que são, para nós, parte fundamental na nossa indústria, os adeptos", refere a Liga em comunicado, elencando 6 registos de relevo:





"- Taxa média de ocupação de 59,91 por cento, quase 10 por cento superior à média registada ao longo da época 2022-23 pelos clubes que competem na Liga Portugal Betclic;- Mais elevada taxa de ocupação, à primeira jornada, das últimas cinco épocas;- Terceira maior taxa de ocupação na 1.ª jornada desde que há registo;- Maior taxa de ocupação na 1.ª jornada da competição sem que pelo que menos dois de entre FC Porto, Sporting e Benfica jogassem em casa;- Das 16 equipas que jogaram nos seus estádios esta jornada (Liga Portugal Betclic e Liga Portugal SABSEG), 13 superaram a média de espectadores observada na época passada;- Vários estádios com lotação esgotada ou muito perto disso, casos CD Nacional, Boavista, SC Braga, Sporting CP, Moreirense FC e UD Oliveirense."Na mesma nota, a Liga detalhou ainda 4 "registos particulares":- O SC Braga – FC Famalicão contou com 19.184 espectadores nas bancadas dos Estádio Municipal de Braga, número que na época transata apenas foi superado em três jogos (Vitória SC, FC Porto e SL Benfica);- No Estádio José Alvalade, a assistir ao Sporting CP – FC Vizela, estiveram 37.152 espectadores, número apenas superado em dois jogos na época passada (frente a FC Porto e SL Benfica);- No Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas registou-se a maior assistência desde 2015-16, a terceira maior de sempre desde que há registo em Moreira de Cónegos;- O Estádio do Bessa Séc. XXI contou, pela primeira vez desde que o Boavista regressou à Liga principal (2014/2015) com mais de 20 mil adeptos (o melhor registo verificado foi de um Boavista FC -Vitória SC em 2018-2019, com 19.592 espectadores)."Continuaremos a trabalhar para proporcionar a melhor experiência possível aos adeptos", frisa a Liga. De referir que a campanha 'O Futebol és Tu' engloba diversas iniciativas, com destaque para a parceria assinada com o Continente, que coloca no mercado bilhetes com preços mais acessíveis e 50% de desconto em Cartão Continente.