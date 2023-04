Liga associa-se ao SCB Innovation Hub

A Liga Portugal associou-se ao SCB Innovation Hub, premiando as startups que sejam selecionadas para a primeira edição do programa de aceleração para as ‘sports tech’ promovido pelo Sp. Braga.Assim, o SCB Innovation Hub e as empresas que serão escolhidas para 2023/24 vão ter um espaço exclusivo de exposição e apresentação na próxima edição do Thinking Football, a cimeira de futebol internacional organizada pela Liga e que se voltará a realizar na Super Bock Arena, no Porto, entre os dias 7 e 9 de setembro.António Salvador entende como muito motivadora esta associação com a Liga Portugal e com o Thinking Football."Trata-se de um importante reconhecimento do valor que este programa de aceleração terá, não apenas para o Sp. Braga, mas para toda a indústria. Este convite e esta oportunidade que a Liga Portugal confere às startups que sejam eleitas para o programa é a demonstração de uma visão clara daquilo que é o futuro e da importância de caminharmos de forma conjunta", salientou o líder do Sp. Braga.Já Pedro Proença congratulou o Sp. Braga e respetivos parceiros pelo projeto e destacou a associação da Liga Portugal."O futuro do futebol está na capacidade de inovação da indústria. Este é um projeto de presente e futuro e é com todo o prazer que a Liga Portugal se associa ao Sp. Braga Innovation Hub, através do Thinking Football Summit, com o evento a servir de plataforma de exposição", registou o presidente da Liga Portugal.O SCB Innovation Hub inicia-se em junho, sendo que a fase de candidaturas está aberta até ao próximo dia 30.