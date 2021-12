Liga Centralização avalia antecipação do processo dos direitos televisivos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Liga Centralização, que se reuniu esta terça-feira pela primeira vez, está a avaliar a possibilidade de antecipar o processo de centralização dos direitos desportivos, revelou a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).Em comunicado, a entidade adiantou que, entre diversos temas de agenda, foram analisados "diversos cenários de resposta aos desafios suscitados pelo decreto-lei n.º 22-B/2021, assim como avaliados modelos de estratégia, com vista a uma eficiente potencial antecipação do processo de centralização previsto no referido decreto-lei".

Paralelamente, foram definidos os pontos de ação prioritários e que serão alvo de conclusões apresentadas na próxima Cimeira de Presidentes, que terá lugar durante o mês de fevereiro de 2022.

A Liga Centralização foi criada em 2 de setembro último, na sequência do diploma do Governo que decreta a comercialização centralizada dos direitos televisivos dos jogos da Liga Bwin e Liga Sabseg partir da época 2028/29, aprovado em Conselho de Ministros em 25 de fevereiro.

Também hoje, a Liga de clubes anunciou a constituição de duas empresas, uma dedicada à gestão comercial e outra às infraestruturas, além da focada na centralização dos direitos televisivos, que hoje reuniu pela primeira vez.