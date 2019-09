Liga cria fundo de contingência de 561 mil euros para acautelar o futuro

A Liga anunciou, esta segunda-feira, que irá criar um fundo de contingência no valor de 561 mil euros para acautelar alguns passivos contingentes fiscais e judiciais de que é demandada desde 2003. A medida foi adotada por prudência, de modo a acautelar o futuro do organismo mediante determinadas decisões que possam advir, e obteve aprovação da esmagadora maioria dos clubes que se fizeram representar numa reunião realizada na sede da Liga, à qual faltaram apenas Chaves e Estoril.Na mesma medida, foi também aprovado por maioria o relatório e contas 2018/19, do qual deriva um resultado operacional positivo de 2,024 milhões de euros. Este foi o quarto ano consecutivo de saldo positivo para o organismo, o que, para Telmo Viana, diretor financeiro, é sinónimo do esforço e rigor com que a Liga tem encarado os seus compromissos.O responsável dirigente, que esteve na conferência após a reunião magna, garantiu ainda que a expectativa passa por assegurar que grande parte dos encargos são liquidados, nomeadamente dívidas a fornecedores e à Federação Portuguesa de Futebol. A dívida à banca, essa, já foi totalmente paga.