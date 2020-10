Liga dá "nota muito positiva" ao teste inicial de regresso de adeptos aos estádios

A presença de 873 pessoas no jogo Santa Clara-Gil Vicente (0-0), da terceira jornada da Liga NOS, disputado no sábado, nos Açores, representou um teste inicial "muito positivo" com vista ao regresso gradual de público aos estádios.

"Aquele momento da entrada das equipas com o público a aplaudir deu um arrepio para quem lá esteve. O futebol só é verdadeiramente um espetáculo se tiver o público e os aplausos que merece", vincou Sónia Carneiro, diretora-executiva da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), em conferência de imprensa.

O primeiro teste com público no futebol profissional em Portugal foi viabilizado pela Direção Regional de Saúde dos Açores, que limitou o preenchimento das bancadas a 10% da lotação total do Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, mediante uma série de restrições devido à pandemia de covid-19.

"Os parques de estacionamento foram vistoriados com um controlo muito rigoroso das forças de segurança e as portas do estádio abriram duas horas antes para evitar a aglomeração de adeptos. Tivemos 10 setores abertos, seis entradas e sete saídas, além de sinaléticas muito visíveis no chão para orientar as pessoas", descreveu.

Cada interveniente dentro e fora das quatro linhas mediu a temperatura corporal à entrada do estádio, embora "ninguém tenha sido mandado para casa, aquilo que estava previsto caso fosse necessário", ao passo que o 'speaker' foi um "pivot importante" para apelar às pessoas que "se mantivessem o maior tempo possível no seu lugar".

"Essa figura também foi relevante no final do jogo, quando explicou como seria efetuada a saída bancada a bancada e alertou para as regras que teriam de ser implementadas em cada setor", acrescentou Sónia Carneiro, enumerando medidas que serão replicadas pela Liga de clubes na quinta-feira, no embate entre Académico de Viseu e Académica.

A partida em atraso da ronda inaugural da 2.ª Liga permitirá a entrada de 409 espectadores, face à lotação máxima de 4.090 lugares sentados no Estádio do Fontelo, em Viseu, que abrirá cinco portas distintas quando faltar uma hora e meia para o apito inicial, aprazado para as 15 horas, procurando dispersar os adeptos por duas bancadas centrais.???

O relatório da LPFP sobre a presença de público no Santa Clara-Gil Vicente foi elaborado hoje, em conjunto com a Direção-Geral da Saúde (DGS) e a Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto, num balanço que será repetido na segunda-feira acerca da organização logística do jogo Académico de Viseu-Académica.

"Estamos muito otimistas e tudo o que nos chegou das autoridades sanitárias e do Governo Regional dos Açores foi manifestamente positivo. Esperamos que o próximo teste assim seja e que nos permita avançar para a primeira meta, que é ter 30% da ocupação dos estádios, respeitando sempre a situação epidemiológica", concluiu.

O regresso dos adeptos no território continental acontece hoje, às 19:45, com o jogo particular entre as seleções de Portugal e Espanha, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, que será assistido por 2.500 pessoas, de acordo com o limite máximo de 5% da lotação do recinto.

Outro teste irá decorrer em 14 de outubro, também no recinto do Sporting, com o aumento para 10% da capacidade, equivalente a quase 5.000 pessoas, no embate da equipa das 'quinas' frente à Suécia, relativo à Liga A da Liga das Nações.

O derradeiro ensaio será efetuado no dia seguinte, no encontro entre Feirense e Desportivo de Chaves, que também estava inserido na primeira jornada da 2.ª Liga e foi adiado, devido à existência de casos de infeção por covid-19 nos dois plantéis.