Liga e SABSEG acordam redução no preço dos seguros

A Liga chegou a acordo com a SABSEG para uma redução substantiva no preço dos seguros, sendo que estes terão um desconto de 80 por cento nos prémios devidos entre 18 de março e 30 de abril, período em que o país esteve em estado de emergência.





Por sua vez, os valores que vencerão até ao final da temporada serão objeto de uma moratória que permitirá o pagamento até oito prestações, entre maio e dezembro.Em relação aos clubes da 2.ª Liga, ainda não há qualquer decisão, mas a entidade que tutela o futebol profissional português garante que as discussões continuarão."A Liga Portugal e a SABSEG reuniram-se, hoje à tarde, por videoconferência, com o propósito de alcançar um acordo que concerte as diferentes dificuldades suscitadas pela pandemia de Covid-19 no desporto profissional.Assim, no que se refere à Liga NOS, os prémios de seguros devidos entre os dias 18 de março (decretamento do estado de emergência) e 30 de abril terão um desconto de 80%, sendo que os valores que se vencerão até ao efetivo encerramento da época serão objeto de uma moratória que permitirá o respetivo pagamento fracionado em oito prestações entre maio a dezembro de 2020.A Seguradora foi sensível aos argumentos da Liga e do seu parceiro SABSEG, quanto á alteração do risco segurado, bem como à circunstância de que mesmo com a suspensão de atividade importa a manutenção da proteção dos atletas.Este acordo, que abrange as sociedades desportivas que regressam à competição ainda este mês, permite-lhes aliviar a sua tesouraria e dirigir o seu foco para os desafios desportivos que se avizinham.As conversações irão continuar com o objetivo de alcançar um acordo para as sociedades desportivas da LigaPro.A Liga Portugal e a SABSEG reconhecem reciprocamente o esforço por adequar, a bem do futebol, os compromissos assumidos à realidade que a pandemia impôs."