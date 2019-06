Liga: Helena Pires otimista após reunião com a TAP

Helena Pires, diretora-executiva de competições da Liga, mostrou-se satisfeita com os resultados da primeira reunião com a TAP, relativamente à alteração das 'tarifas do desporto' que a companhia aérea quer levar a cabo. A dirigente informou, no final do encontro, que já está marcada um novo encontro para o dia 27 de junho às 11 horas."Foi uma reunião bastante importante para nós, para os clubes e para a TAP. Articulámos uma série de procedimentos e viemos aqui expor as dificuldades do futebol profissional nas deslocações desde as ilhas e para as ilhas. Houve abertura da TAP para trabalhar este tema que tanto preocupa as sociedades desportivas. Diria que a reação foi muito positiva e que correu tudo dentro do que era expectável", disse Helena Pires aos jornalistas, no final da reunião, no aeroporto Humberto Delgado."Neste momento estamos a conversar com a companhia aérea e acreditamos que a situação vai resolver-se. Estão muito sensíveis quanto às preocupações das socidades desportivas e vamos aguardar com tranquilidade esta abertura e este diálogo", prosseguiu a diretora-executiva da Liga, que contou apenas com a presença de um elemento do Nacional no referido encontro."As questões financeiras são a base da preocupação dos clubes. Convidámos as sociedades desportivas das ilhas porque entendemos que são as que teriam maiores dificuldades pela quantidade de vezes que se deslocam ao continente. O Nacional fez questão de se representar e as outras sociedades transmitiram-nos formalmente as preocupações. Estamos tranquilamente a trabalhar com a TAP nestes temas", concluiu.O Marítimo, recorde-se, emitiu um comunicado a justificar a ausência na reunião entre Liga Portugal e TAP sobre a alteração das tarifas para os clubes insulares. O emblema madeirense considera que o assunto não foi tratado nas "mais altas instâncias".