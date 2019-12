Liga informa que todos os clubes passaram o controlo salarial

A Liga Portugal revelou esta terça-feira que o Belenenses SAD e Cova da Piedade também já regularizaram a sua situação salarial, o que significa que agora todos os clubes profissionais passaram o controlo.





Recorde-se que há duas semanas a entidade que organiza as competições profissionais informou que cinco clubes tinham falhado o cumprimento salarial de setembro a novembro de 2019. Na altura, Vilafranquense, Cova da Piedade, Académica e Varzim não apresentaram a documentação exigida, enquanto que o Belenenses SAD apresentou-a incompleta. Entretanto, os cinco emblemas resolveram paulatinamente a situação."A Liga Portugal informa que todas as Sociedades Desportivas que compõem o quadro das competições profissionais demonstraram o rigoroso cumprimento das suas obrigações salariais.Belenenses SAD e CD C. Piedade apresentaram a documentação necessária e, deste modo, todos os emblemas do Futebol Profissional têm a sua situação salarial regularizada."