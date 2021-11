Liga lança revista digital com dados e números das competições profissionais

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional lançou uma revista em formato digital com informação relativas às diversas competições do futebol profissional português. 'Liga-te em Números!' é o nome da publicação, que tem periodicidade bimestral e cuja primeira edição pode ser consultada aqui Além de uma complexa compilação de análise de dados estatísticos das provas (Liga Bwin, Liga Sabseg e Allianz CUP), os leitores terão acesso a classificações, resultados, marcadores e campanhas de cada equipa.A edição de estreia destaca o "Talento português no mundo" e apresenta, entre outros temas, os emblemas com mais seguidores nas redes sociais, as nacionalidades dos jogadores e ainda entrevistas com Ricardo Horta (Sp. Braga) e Diogo Pinto (Estrela Amadora).