Liga não terá de pagar 763 mil euros reclamados pela Autoridade Tributária

A Liga Portugal comunicou, esta quarta-feira, que não terá de pagar 763 mil euros à Autoridade Tributária.Em causa estava um processo de liquidação de IVA adicional referente aos anos de 2003 e 2004, que o organismo liderado por Pedro Proença havia impugnado. Depois de um primeiro acórdão do Tribunal Fiscal e Administrativo do Porto favorável à Liga, o organismo revelou que o Supremo Tribunal Administrativo manteve a decisão."Uma decisão com que a direção da Liga Portugal se congratula, por tratar-se de mais um processo herdado de anteriores direções que a atual liderança do organismo conseguiu resolver a favor do futebol profissional e dos clubes", explicou a Liga, em comunicado, dando conta de que o tema foi esta manhã abordado pela direção, que esteve reunida na sede do organismo, no Porto.