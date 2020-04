Liga obrigou clubes da 2ª Liga a pagar salários de março na totalidade

O Chaves foi a primeira equipa da 2ª Liga a avançar para o regime de lay-off, mas garantiu já ter pago os salários do mês de março na totalidade. Esta noite, os representantes de todos os clubes do mesmo escalão estiveram reunidos e, ao que Record apurou, a Liga obrigou a que os vencimentos de março dos respetivos plantéis e staff sejam pagos na totalidade.





Na reunião realizada por videoconferência esteve também representado o Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol e a Federação Portuguesa de Futebol. Recorde-se que, durante a tarde, tinha existido outra reunião de cariz mais informativo com todos os clubes do segundo escalão profissional, onde foram explicados os procedimentos a tomar para se avançar para o cenário de lay-off.Para além de Chaves, o primodivisionário Belenenses SAD também anunciou nesta segunda-feira que recorreu ao mesmo regime. O lay-off total dos clubes da 2ª Liga deve, pois, avançar no próximo mês.