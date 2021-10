Liga organiza webinar sobre segurança médica e infraestruturas no futebol profissional

A Liga Portugal promove quarta-feira, a partir das 13h30, um webinar destinado ao debate de questões relacionadas com a segurança médica e importância das infraestruturas no futebol profissional.

O evento, que irá decorrer em formato digital e tem inscrições gratuitas (aqui), vai reunir convidados internacionais e será composto por dois painéis. O primeiro, com o tema "Planeamento integrado de segurança médica", contará com a presença de Morten Boesen, médico da Federação Dinamarquesa de Futebol.





O segundo painel do webinar, que inicia às 14h30, é destinado à "Importância das infraestruturas para um melhor produto TV", com presenças deHelena Pires, diretora executiva da Liga Portugal, Sérgio Sánchez Castañer, diretor de produção televisiva da LaLiga, José María Cervantes, diretor de infraestruturas de estádios da LaLiga e Enric Solano, diretor do grupo Enertika.