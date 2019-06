Liga: Pedro Proença reúne esta quarta-feira com a TAP

A Liga reúne esta quarta-feira, a partir das 14h30, com a TAP num encontro que tem como principal objetivo coordenar procedimentos relativos ao transporte aéreo das equipas que viajam para o continente praticamente semana sim semana não, de modo a participarem nas provas desportivas nacionais.





A companhia aérea portuguesa anunciou que iria alterar as tarifas de desporto para os arquipélagos da Madeira e dos Açores, o que gerou uma grande onda de contestação, encabeçada por Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional da Madeira.Como estas novas tarifas afetam diretamente Marítimo, Santa Clara e Nacional, Pedro Proença decidiu atuar e solicitou uma reunião com caráter de emergência com a TAP. A Liga estará representada por Helena Pires, diretora-executiva para as competições, e servirá também para solicitar mais informações relativas a essas alterações da tarifa de desporto.