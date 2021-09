Liga Portugal anuncia cadeia de fast food como novo patrocinador

A Liga Portugal anunciou, esta sexta-feira, uma nova parceria com a cadeia de fast food Burger King. A marca estará associada, na época 2021/2022, às competições do futebol profissional em Portugal - a Liga Bwin e a Liga Portugal Sabseg -, numa colaboração que tem como objetivo "criar uma dinâmica entre os mais de 140 restaurantes da marca em Portugal e o serviço de entregas ao domicílio e todos os espectadores" do desporto-rei no nosso país.





O Burger King, tal como se pode ler em comunicado, "dará nome aos prémios de Avançado do Mês da Liga Portugal Bwin e da Liga Portugal Sabseg. O patrocínio engloba ainda a associação da marca ao '11' da Jornada da Liga Portugal Bwin, divulgado semanalmente nos canais próprios da Liga Portugal"."A estratégia de crescimento do Burger King passa por uma aposta na proximidade com o mercado português e este acordo com a Liga Portugal é uma ferramenta de excelência para cumprir esse propósito. Sabemos que o futebol é universal, mas cada adepto disfruta dele à sua maneira", afirmou Jorge Carvalho, diretor geral da cadeia de resturação para Portugal e Espanha."Este é mais um sinal do reconhecimento da atratividade comercial do nosso sector em geral, e das nossas competições em particular. Temos seguido uma estratégia de proximidade com as grandes marcas em determinados sectores de atividade, que partilham connosco a visão de entretenimento e aproximação aos adeptos e consumidores. O Burger King é uma marca de referência à escala global, o que está também alinhado com o plano de expansão internacional da Liga Portugal e das suas competições", explicou Sónia Carneiro, diretora executiva coordenadora da Liga Portugal.