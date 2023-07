Liga Portugal apoia Jornada Mundial da Juventude

A Fundação do Futebol celebrou, esta quinta-feira, um protocolo de parceria com a Fundação da JMJ – Lisboa 2023 referente à realização da Jornada Mundial da Juventude, evento que decorrerá de 1 a 6 de agosto, na capital portuguesa. O acordo entre as duas entidades resulta, essencialmente, na oferta de bilhetes aos voluntários e peregrinos para a primeira jornada da Liga Portugal Betclic e Liga Portugal SABSEG.

Na cerimónia de assinatura do protocolo estiveram presentes Pedro Proença, presidente da Liga Portugal, D. Américo Aguiar, recentemente nomeado Cardeal pelo Papa Francisco, e ainda o Padre Joaquim Loureiro.

"Para a Fundação da Jornada Mundial da Juventude, é de extrema importância enaltecer esta ligação com a Liga Portugal e com a Fundação do Futebol, em associarem-se à Jornada, e em permitirem aos nossos voluntários que possam entrar em contacto com o Futebol. Deixamos um grande agradecimento à Liga Portugal", referiu o cardeal D. Américo Aguiar.

"Realizar a Jornada Mundial da Juventude em Portugal tem um significado que ultrapassa o próprio evento. Serão dias de união em torno da paz e da construção de pontes, que ficarão para sempre na memória dos milhares de jovens que nela participarão. Associar a Fundação do Futebol a uma organização desta grandeza é uma honra, que agradecemos, mas é, acima de tudo, uma obrigação. O Futebol é renovação, é juventude e união. A Fundação do Futebol, a Liga Portugal e os Clubes Profissionais são portadores destas mensagens, jornada após jornada", sublinhou Pedro Proença, que definiu o empenho em "promover o futebol e os valores mais nobres do desporto, em comunhão perfeita e de modo inclusivo".