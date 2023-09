Liga Portugal Awards 2024 já tem data marcada

Oito depois após ser realizada a primeira edição, que decorreu no passado dia 7 de setembro, na Alfândega do Porto, a Liga Portugal anunciou esta sexta-feira que a segunda edição da grande gala do futebol português realizar-se-á a 26 de agosto do próximo ano.





Tal como aconteceu este ano, a cerimónia promete distinguir jogadores, treinadores e dirigentes que se destacarão nesta presente temporada, tanto nos relvados nacionais como internacionais. As figuras que continuam a fazer história no futebol português e a inspirar gerações também não serão esquecidas.