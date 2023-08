Liga Portugal Awards a 7 de setembro

A festa do futebol profissional português está marcada. O Liga Portugal Awards vai realizar-se dia 7 de setembro, pelas 19h30, na Alfândega do Porto.

Um evento no qual o organismo pretende destacar aqueles que mais se evidenciaram ao longo da última época, desde logo com distinções atribuídas a jogadores, treinadores e dirigentes que participaram na 1ª e 2ª ligas de 2022/23, assim como a profissionais portugueses que exerceram a sua atividade um pouco por todo o mundo.

"Uma gala grandiosa, repleta de emoções, com a marca de água da Liga Portugal, que promete muito talento, brilho e glamour, reunidos numa noite única, iluminada pelas principais estrelas da nossa indústria. Um tributo às figuras que fizeram e continuam a fazer história no futebol português e inspiram gerações, enchendo os corações e as memórias daqueles que são para nós peça-chave no jogo: os adeptos", podia ler-se na nota divulgada ontem pela Liga Portugal no seu site.