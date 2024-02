Liga Portugal celebra 46.º aniversário

A Liga Portugal celebra este sábado o 46.º aniversário. Inicialmente designada Liga Portuguesa de Clubes de Futebol Profissional, foi reconhecida de forma oficial a autonomia das competições a 13 de janeiro de 1990, tendo organizado o primeiro campeonato em 1995.





Atualmente, a Liga Portugal organiza e regulamenta as três competições profissionais, a Liga Betclic, a Liga SABSEG e a Allianz CUP. Desde julho de 2015 que está sob a liderança de Pedro Proença, que cumpre atualmente o seu terceiro mandato consecutivo à frente do organismo, tendo sido reeleito por unanimidade em junho de 2023.

"A Liga Portugal está, hoje, mais sólida do que nunca, e, sem qualquer dúvida, preparada para os desafios do futuro, que são cada vez mais estimulantes. Estamos empenhados em fortalecer o nosso posicionamento, hoje consolidado a nível internacional, e continuar a elevar os padrões de excelência, garantindo que as competições que organizamos impulsionem o crescimento sustentável do Futebol Profissional em Portugal. Tem sido um privilégio observar o crescimento e consolidação da Liga Portugal e este 46.º ano de existência da Liga Portugal tem tudo para ser marcante, com a inauguração do Arena Liga Portugal, a nova casa do Futebol Profissional", declarou Pedro Proença.