Liga Portugal defende controlo nominativo no acesso a estádios: «Medida segue práticas internacionais»

A Liga Portugal pretende criar um modelo que permita o controlo nominal geral no acesso a estádios. A medida, que não está pronta e ainda terá de passar por várias fases, é vista "como inclusiva" e "fundamental" para ajudar nas questões de segurança. Segundo o organismo, esta não é uma ação que se possa comparar ao cartão do adepto."Não é revisitar o cartão do adepto numa questão. Cartão do adepto apresentava discriminicação em termos de aplicabilidade, a lógica é contrária. Todos os adeptos devem ser envolvidos", referiu Filipe Pais, chefe de gabinete do presidente da Liga Portugal, Pedro Proença.Helena Pires, diretora executiva do organismo, reiterou esta visão. "Não estamos a falar de medidas semelhantes. Queremos seguir as melhores práticas internacionais. Nesse sentido, no trabalho que tem vindo a ser feito, temos grupos de trabalho para seguir as melhores práticas. Queremos uma prática nominativa para fazer controlo de quem entra nos estádios por questões securitárias. Conseguimos fazer acompanhamento dos sectores. As medidas que queremos e propomos implementar são inclusivas. Está na altura de pensar na segurança dos adeptos", referiu, rebatendo possíveis resistências a esta medida com o argumento da inclusão."É uma medida inclusiva a ser trabalhada e elaborada com os clubes. A vertente n.º 1 é a segurança. É fundamental garantir contolo das pessoas que acedem. Já há clubes que optaram por esta solução e é uma vontade generalizada, quer essa questão do controlo nominativa, quer da bilhética centralizada seguindo boas práticas internacionais. Não temos como não seguir. Medida inclusiva, de apoio ao adepto e para criar condições de segurança e seguindo melhores práticas internacionais", frisou.