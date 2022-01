Liga Portugal e APCVD reuniram para esclarecer lei de acesso a zonas especiais nos estádios

Apesar do fim do cartão do adepto , as Zonas com Condições Especiais de Acesso e Permanência de Adeptos (ZCEAP) nos estádios mantêm-se ativas. Esta terça-feira, a Liga Portugal e a Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto (APCVD) estiveram reunidas, por videoconferência, com o objetivo de serem prestados esclarecimentos às Sociedades Desportivas que disputam as provas profissionais do futebol português.Em comunicado, a Liga explica que o acesso às ZCEAP está "condicionado à apresentação de um documento de identificação com fotografia e bilhete com nome do seu titular", acrescentando que a nova lei "continua a manter a obrigatoriedade da venda para as ZCEAP por via eletrónica sendo permitido o acesso a menores de 16 anos quando acompanhados por adulto".Na mesma nota, a Liga esclarece que quem aderiu ao cartão do adepto poderá solicitar o reembolso do valor, devendo preencher o formulário disponível no site da APCVD e seguir os passos indicados.