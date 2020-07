APCER certifica Liga Portugal e Fundação do Futebol

A Liga Portugal e a Fundação do Futebol foram certificadas, pela parte da APCER, com a implementação das normas NP EN ISO 9001:2015 – Sistema de Gestão da Qualidade e NP EN ISO/IEC 27001:2013 – Sistema de Gestão da Segurança da Informação, o que, no caso da Liga, foi uma revalidação.





"No caso da Fundação do Futebol – Liga Portugal, a certificação ISO/IEC 27001 transforma-a na primeira e única com esta chancela de Gestão da Segurança da Informação e contribui para a implementação de projetos que visam a inclusão social, a associação a grandes causas humanitárias, a proteção dos valores e o fomento da ciência e da tecnologia aplicadas ao futebol bem como à proteção da informação relacionada. Note-se que a ISO/IEC 9001 também faz com que a Fundação a primeira no âmbito da Responsabilidade Social no Desporto com esta chancela", podia ler-se numa nota publicada pela Liga.Para Sónia Carneiro, diretora-executiva da Liga, o sentimento dominante é o orgulho. "O nosso orgulho é inquestionável, porque a nossa Fundação, aquela que representa a Responsabilidade Social em todo o Futebol Profissional, conseguiu obter as duas certificações, juntando-se à Liga. Uma certificação ainda mais importante por, no caso da ISO/IEC 27001 ser a primeira e única Fundação em Portugal a ter este carimbo de qualidade. Isto é um sinal claro que o caminho da responsabilização e profissionalização de gestão e segurança são valores dos quais não abdicamos nesta casa", referiu.