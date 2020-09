Liga Portugal e Solinca estabelecem parceria oficial

A Liga Portugal e a Solinca firmaram, esta quarta-feira, uma parceria oficial, cujo objetivo principal passa por desenvolver conteúdos relacionados com a atividade física e bem-estar, valores intrinsecamente ligados à Liga Portugal e ao Futebol Profissional.

O acordo prevê que os árbitros profissionais e assistentes possam usufruir de livre acesso às instalações da Solinca, de forma a que estes agentes possam assegurar a manutenção da sua forma física. Adicionalmente, estão ainda previstas condições preferenciais de acesso a todo o universo de associados da APAF.

Para Pedro Proença, presidente da Liga Portugal, este acordo acaba por ser o reflexo "do grande investimento que a Liga Portugal tem feito na evolução e aposta dos seus profissionais", afirmando que no caso da arbitragem "esta não é uma das esferas de responsabilidade da Liga, como sabem, mas tendo uma forte ligação com a APAF, e fazendo os árbitros parte integrante do Futebol, pareceu-nos positivo poder associá-los a esta parceria com a Solinca. Proença adiciona ainda que "este novo acordo vem reforçar um trabalho de muitos anos, especificamente junto dos árbitros profissionais, possibilitando-lhes um importante contributo para o seu treino e para a evolução da sua performance."

Já Bernardo Novo, CEO da SC Fitness, esta parceria visa "reforçar as credenciais de qualidade e segurança que fazem da Solinca a referência no fitness em Portugal". Adicionalmente, prevê-se que a relação com a Liga Portugal possa permitir que alguns dos Sócios Solinca possam assistir a jogos da Liga NOS e da LigaPro, logo que tal seja legalmente possível, o que "reforça os benefícios de ligação à marca muito para além do que decorre diretamente do exercício físico".

Por sua vez, Luciano Gonçalves, presidente da APAF, considera que a parceria entre a Liga Portugal e a Solinca "é muito importante para a generalidade dos árbitros, sendo que, este ano, temos ainda uma mais valia que são condições preferenciais, com descontos a rondar os 50%, para todos os associados da APAF. Esta medida permite abranger toda a classe a nível nacional e, por isso, a nossa satisfação é evidente e natural", concluiu o representante máximo da associação que representa os árbitros de futebol.

Por fim, Chaínho, embaixador da Liga Portugal, destacou a importância desta parceria, uma vez que "o bem-estar e a condição física são temáticas essenciais para uma boa performance de todos os agentes desportivos."