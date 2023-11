A Liga Portugal anunciou, esta quinta-feira, a renovação da parceria com a Super Bock, a cerveja oficial da Liga Betlic e da Liga Sabseg. Desta forma, a marca continuará também a marcar presença na final four da Allianz Cup, assim como a "promover experiências especiais e exclusivas, entre amigos, nas mais variadas competições do futebol profissional"."Esta renovação é uma honra para a Liga Portugal. Deixa-nos particularmente orgulhosos prolongar esta ligação com uma marca de referência do mercado nacional e representa, igualmente, a atratividade, a credibilidade e a confiança que os nossos parceiros têm com a Liga Portugal e as suas competições. Esta parceira tem criado conteúdos diferenciadores e inovadores, sempre focados no elemento fundamental do nosso futebol – os adeptos", assumiu Pedro Proença, presidente da Liga Portugal.