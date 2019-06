Liga Portugal e TAP chegam a acordo sobre viagens para as ilhas

A Liga Portugal e a TAP chegaram esta quinta-feira a acordo sobre as tarifas desportivas a aplicar não apenas ao futebol profissional, mas a todas as competições oficiais nas viagens de e para os arquipélagos de Madeira e Açores.Em reunião - a segunda esta semana - estiveram Helena Pires, diretora executiva da Liga Portugal, Saturnino Sousa, diretor de comunicação do Nacional e Paula Canada, diretora executiva de marketing da TAP:Em declarações citadas pelo site da Liga, Helena Pires mostrou-se "naturalmente, satisfeita com esta vitória da Liga Portugal e do futebol profissional português": "Não há outra forma de o dizer. Em duas reuniões conseguimos reverter a situação proposta pela TAP, cuja administração saúdo desde já pela cooperação demonstrada".A diretora executiva salientou ainda o papel do Nacional em todo o processo: "Este entendimento só foi possível pela determinação e espírito de luta revelados pelo CD Nacional, na figura do seu responsável Saturnino Sousa, que foi parte determinante nas duas reuniões, e correspondeu ao convite feito pela Liga a todas as Sociedades Desportivas com sede nas ilhas. É à mesa e com todas as partes envolvidas que se resolvem as questões e foi isso que aconteceu. O modelo de taxas fixas está de volta e não só para o futebol profissional. O que conseguimos é de louvar, para todas as competições oficiais a beneficiar de tarifas de desporto. Estamos todos de parabéns!".