Liga Portugal elogia colaboração das SAD

Um dia depois de a Autoridade Tributária e Aduaneira ter realizado 76 buscas para recolher informações sobre contratos de jogadores e pagamento de comissões a agentes desportivos, no âmbito da operação Fora de Jogo, a Liga Portugal elogiou a cooperação que houve por parte das SAD investigadas – FC Porto, Benfica, Sporting, Sp. Braga, V. Guimarães, Marítimo, Rio Ave, Portimonense e Estoril.

"No seguimento da operação Fora de Jogo [...], a Liga Portugal não pode deixar de registar a correção da postura de cooperação evidenciada pelos responsáveis das sociedades desportivas e jogadores de futebol visados pela mesma. A indústria do futebol é permanente e minuciosamente escrutinada e o alarido causado à volta desta operação em nada beneficia o investimento e o bom-nome da atividade", pode ler-se no comunicado. O organismo liderado por Pedro Proença acrescenta que "a Liga Portugal espera celeridade de atuação das entidades, pois o tempo da justiça tem de ser eficiente".

A operação Fora de Jogo resultou em 47 arguidos (jogadores, agentes, dirigentes e advogados), entre os quais Luís Filipe Vieira, Pinto da Costa e Frederico Varandas, líderes de Benfica, FC Porto e Sporting, respetivamente.