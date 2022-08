Liga Portugal faz parceria com a LaLiga Tech para impulsionar o desenvolvimento tecnológico

A LaLiga Tech e a Liga Portugal anunciaram esta segunda-feira uma nova parceria que ajudará a potenciar o desenvolvimento tecnológico das competições portuguesas, ajudando-as a melhorar o seu conteúdo e a estabelecer um engagement mais impactante com os seus seguidores a nível mundial através de um ecossistema digital.Como primeiro passo deste processo, as Sociedades Desportivas portuguesas terão acesso privilegiado aos serviços tecnológicos de Proteção de Marca da LaLiga Tech, que reduzem a incidência da venda online de merchandising contrafeito."A revolução tecnológica chegou ao Futebol. Ligações como a da Liga Portugal com a LaLiga Tech mostram como o desenvolvimento tecnológico pode aumentar a projeção das competições, aumentar a competitividade das provas e a forma como vemos o jogo, o impacto das marcas e o potencial na relação com os fãs num mundo cada vez mais digital. Estamos orgulhosos com esta parceria no combate à fraude. Neste caso concreto, este é apenas um ponto. O material contrafeito é uma ameaça à propriedade intelectual dos clubes, às marcas e, sobretudo, engana os fãs, retirando-lhes a experiência que só um produto oficial consegue proporcionar", disse Pedro Proença, presidente da Liga Portugal.Javier Tebas, presidente da LaLiga, considerou: "Os produtos contrafeitos afetam negativamente as receitas do clube, as relações com os fornecedores e a experiência dos adeptos". Temos o prazer de nos juntar aos nossos parceiros na Liga Portugal para salvaguardar as importantes receitas que o merchandising gera e potenciar a estratégia de transformação digital da competição. Desde o lançamento dos seus serviços no ano passado, a LaLiga Tech ajudou as entidades desportivas a proteger mais de 9 mil milhões de euros em conteúdo e a estabelecer relações mais diretas e rentáveis com os adeptos, o que realça a capacidade desta tecnologia em fortalecer ainda mais a indústria".