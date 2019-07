Liga Portugal realizou formação para Diretores de Campo, de Segurança e Imprensa

A Liga Portugal, presidida por Pedro Proença, realizou esta quarta-feira a primeira ação de formação, para os Diretores de Campo, de Segurança e Imprensa das Sociedades Desportivas do centro e sul, numa ação que decorreu no Centro Desportivo Nacional do Jamor, em Oeiras.De acordo com a publicação feita no site do organismo, a ação de formação "tem como objetivo dar a conhecer os mais recentes enquadramentos regulamentares, as exigências e os deveres específicos de cada função na próxima época desportiva".Presente nesta ação de formação esteve o Superintendente da Polícia de Segurança Pública, Luís Elias, que agradeceu o convite feito pela Liga Portugal para participar nesta iniciativa. No âmbito da gestão de segurança dos grandes eventos desportivos, o Superintendente referiu qual foi, até agora, o maior desafio que já teve na sua carreira. "Um dos grandes desafios que tivemos foi, entre muitos, a final da Liga dos Campeões em 2014, no Estádio da Luz", lembrou.Paralelamente a esta ação de formação, foi ainda apresentada aquela que será a nova bola das competições profissionais, a "Select Brillant Super TB", onde os participantes puderam ficar a conhecer as especificações do esférico.Esta ação formativa contou ainda com as palestras de Helena Pires, Diretora Executiva para a área das Competições, Nuno Pedro, Delegado da Liga Portugal, Paulo Mariz Rozeira, Diretor Jurídico da Liga Portugal e Tiago Madureira, Diretor de Conteúdos e Media da Liga Portugal.