Liga Portugal regista balanço positivo de transferências pelo 15.º ano consecutivo

Foi revelado, nesta segunda-feira, o Report de Transferências da Liga Portugal relativamente a 2023/24, que mostra um balanço positivo das contas gerais pela 15ª época consecutiva, algo que, segundo as informações recolhidas pelo observatório da organização, tem sido sempre no sentido ascendente devido aos recordes de vendas dos clubes da 1ª Liga, nos últimos anos.Segundo os números, é preciso remontar até 2008/2009 para encontrar um balanço negativo, um gasto superior ao lucro em 8 milhões de euros, contrariamente ao que se notou nas épocas seguintes. Na transata temporada, atingiu mesmo um lucro recorde de 386 milhões de euros por parte das transferências dos principais emblemas em Portugal.Como tal, Portugal registou, em quatros das últimas seis temporadas, um lucro superior às principais ligas concorrentes, incluindo as homólogas holandesa, francesa, belga e turca, organizações entre o 5º e o 10º lugar do coeficiente da UEFA.Ao todo, foi registado um lucro de 1.310 milhões de euros nas últimas seis temporadas, entre 2018/2019 e a atual época, onde se encontra apenas o balanço relativamente às transferências de verão e onde se destaca as vendas de Gonçalo Ramos e Manuel Ugarte, para o Paris Saint-Germain, por 65 e 60 milhões de euros, respetivamente, assim como a transferência de Otávio para o Al-Nassr, por uma quantia equivalente ao negócio do uruguaio.No documento em questão, constata-se que os emblemas predominantes no balanço financeiramente saudável deste defeso foi o Sporting, na 1ª Liga, e o Marítimo, na 2ª Liga, perspetivando-se um crescimento positivo no mercado de inverno a ter lugar em pouco mais de um mês.