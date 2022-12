Liga Portugal renova certificação anticorrupção

A Liga Portugal anunciou que foi novamente certificada com a norma ISO 37001 – Sistema de Gestão Anticorrupção, concedida pela APCER. Para o organismo que gere as competições profissionais de futebol no nosso país, é um prémio pelo "caminho de rigor e transparência que tem trilhado".A instituição presidida por Pedro Proença foi desta forma reconhecida pelo segundo ano consecutivo, após se ter tornado na primeira entidade desportiva portuguesa certificada com esta norma a 14 de outubro de 2021.A Liga Portugal continuará a contar com um Sistema de Segurança Anticorrupção, onde todas as atividades são reguladas através de uma Política e um Código de Transparência Anticorrupção, potenciando a transparência no desporto em geral e no futebol, em particular.O Presidente da Liga Portugal, Pedro Proença, congratulou-se com o reconhecimento da APCER. "A renovação da certificação da norma ISO 37001 – Sistema de Gestão Anticorrupção representa o reconhecimento de um trabalho baseado no rigor, na transparência e no profissionalismo, princípios dos quais nunca abdicaremos, e só pode encher-nos de orgulho."