Liga Portugal reúne-se com Associação Portuguesa de Defesa do Adepto

A Liga Portugal promove no sábado uma reunião com a Associação Portuguesa de Defesa do Adepto (APDA) que vai decorrer na sede do organismo que tutela o futebol profissional em Portugal, localizada no Porto.

Trata-se de um encontro inédito e que vai desenrolar-se entre as 11h30 e as 17h30, com presença de representantes da Liga, representantes da APDA e adeptos, que segundo a Liga são "o último stakeholder [interveniente, em português] que faltava ouvir".