Liga Portugal vai promover webinar esta quinta-feira

A Liga Portugal vai promover esta quinta-feira (24 de fevereiro) um webinar com o intuito de debater temas relacionados com os extensos resultados apresentados na 5.ª edição do Anuário do Futebol Profissional português, o qual foi produzido pela EY.A primeira sessão, que vai arrancar às 15 horas, terá os "Impactos económicos do Futebol Profissional" como temática. A moderação estará a cargo de Sérgio Krithinas, diretor-adjunto de Record, e contará com as intervenções de Miguel Farinha (partner e líder EY), Rui Caeiro (diretor executivo da Liga Portugal), José Cristo (presidente do Mafra) e de Cláudio Couto, administrador do Sp. Braga.Por sua vez o segundo e último painel do dia discutirá o "Rumo do Futebol Profissional Pós-Pandemia", a partir das 16h05. Também com moderação de Sérgio Krithinas, a sessão vai contar com Daniel Sá (diretor executivo do IPAM), Paulo Andrade (economista e gestor), Camilo Lourenço (jornalista e professor universitário) e Gonçalo Moreira (vice-presidente do Vizela).