Liga portuguesa é a 3.ª entre os campeonatos onde se demora mais tempo a cobrar faltas

O Observatório do Futebol lançou esta segunda-feira um estudo que revela que, numa amostra de 38 campeonatos a nível mundial, Portugal é o 3.º onde a cobrança de faltas é mais demorada, com um tempo total perdido de 16:06 minutos por jogo.Duas ligas sul-americanas completam o pódio: na primeira divisão mexicana, o tempo perdido é de 16:27 minutos, enquanto na Colômbia é de 16:07.De sublinhar ainda que a primeira liga das 'Big 5' (Inglaterra, Espanha, Alemanha, Itália e França) aparece apenas na 27.ª posição (Ligue 1), com um total de tempo perdido de 12:18 minutos.Portugal é também 3.º colocado nas ligas com maior média de faltas por jogo (30.1, sendo que cada uma leva, em média, 32 segundos a marcar), apenas atrás do campeonato sérvio (30,7) e da segunda divisão italiana (30,5). A Premier League, por exemplo, aparece no penúltimo lugar, com 20,4.