Liga prestes a fechar acordo com laboratório para garantir testes à Covid-19

A Liga está prestes a fechar o acordo com um laboratório no sentido de garantir a realização de testes em massa à Covid-19 e assim certificar a segurança do regresso das competições profissionais, apurou o nosso jornal junto de fonte identificada com a medida.





A revelação foi feita durante a reunião com os clubes realizada esta tarde, por videoconferência, tendo sido acrescentado que a Liga se dispõe a comparticipar os custos, numa medida que será do agrado das sociedades desportivas. Algumas das quais já tinham começado a proceder à aquisição de testes por modo próprio.As previsões, neste momento, apontam para a realização de entre dois a três mil testes na fase inicial das competições, sendo que a partir daí o critério aponta para a apresentação de atestados médicos e a realização por parte dos clubes dos testes menos dispendiosos, de âmbito serológico, que pesquisam a existência de anticorpos.O acordo, antecipando a necessidade de prolongar no tempo a vigilância, aponta para uma duração que abrange o que resta corrente temporada e ainda 2020/21.O médico Nélson Puga, que também tomou parte na reunião, já tinha levantado a ponta do véu em entrevista ao Porto Canal. "Nós não vamos roubar testes a ninguém porque os testes vão ser realizados por entidades privadas. Já estão reservados. Não vão faltar testes a quem precise de os realizar. Nem ao Serviço Nacional de Saúde. Tudo está preparado para que possamos regressar em conformidade com todas as recomendações, repito, todas as recomendações e conselhos da DGS", afirmou na noite de quarta-feira.